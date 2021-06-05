MOGADİŞU - Somali'de bombalı saldırı: 2 ölü

: - Patlamanın gerçekleştiği pazar alanında meydana gelen hasar - Yaralıların taşınması MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu 'da bir pazarda meydana gelen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Mogadişu Polis Yetkilisi Abdifatah Hassan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mogadişu 'ya bağlı Ex - control Afgoye'deki küçük bir pazarda bombalı saldırı düzenlendiğini belirtti. Saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Hassan, "Patlamaya neyin sebep olduğunu henüz bilmiyoruz ama saldırının, intihar yeleği giymiş bir intihar bombacısı olduğundan şüpheleniyoruz." dedi.
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