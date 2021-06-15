MOGADİŞU - Somali'de askeri eğitim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 10 asker öldü
: - Saldırı sonrası yaralıların hastaneye nakledilmesi - Yaralı askerden detaylar - Hayatını kaybeden askerlerin aile yakınlarının üzüntüsü MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu 'nun Wadajir bölgesindeki General Dhagabadan askeri tesisinde düzenlenen intihar saldırısında 10 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırı sonucu yaralananlar, çevredeki hastanelere nakledildi.
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