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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Modifiye tutkunları uygulamaya takıldı

Modifiye tutkunları uygulamaya takıldı

Polis denetiminden görüntü

Polis Türkler Trafik Kuralları 

-araçlarında fazla eklenti olan araçlardan görüntü
-cam filmi sökümünden görüntü
-lastikleri büyük olan araçtan görüntü
-fazla yüklü olan araçtan görüntü
-detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Trafik kurallarına uymayanlar, cezadan kaçamadı DÜZCE

– Düzce’de araçlarına trafik kurallarına aykırı eklenti yapan sürücüler, polis uygulamasına takıldı. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, bazı sürücüler ise araçlarındaki uygunsuz eklentileri sökmek zorunda kaldı.Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü havaların ısınması ile birlikte artan Trafik Kazalarının önüne geçebilmek adına D-100 Karayolu Öztürkler kavşağında uygulama gerçekleştirdi. Araçlarına fazla eklenti yapan, amortisörlerini çıkartan, lastiklerini fazla büyüten, kasasında fazladan yük alan ve ön camlara film koyan sürücülere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde araçlarına fazla eklenti yapanlar bölgede eklentilerini çıkartırken, çıkartmayanların araçları trafikten men edildi.Ayrıca ön camlarına aracın içerisi gözükmeyecek derecede filmli olan araçların da ön filmleri söküldü. Trafik kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulanırken, ekiplerin denetimleri devam edeceği öğrenildi.
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