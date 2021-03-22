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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Modifiye sevdası trafikten men ettirdi

Modifiye sevdası trafikten men ettirdi

Modifiyeli araçlardan görüntü

Polis Para Cezası Polis Ekipleri Modifiye Trol 

-amortisörleri kesik araçlardan görüntü
-polis ekiplerinin araçta inceleme yapma görüntüsü
-jantlarda çıkıntı olan araçtan görüntü
-genel detay

( DÜZCE ) -- Usulsüz modifiye yapılan araç ve sürücülere ceza yağdı DÜZCE

- Düzce’de otomobillerine modifiye sevdalısı sürücülerin usulsüz şekilde eklendiler yaparak trafiğe çıktığı araçlar polis denetimlerine takıldı. Sürücülerine 7 bin 108 TL ceza kesilen araçlar trafikten men edildi. Araç sürücüleri tarafından otomobillerine usulsüz şekilde modifiye yaparak trafiğe çıkan araç sürücülerine yönelik Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce D-100 karayolu üzerinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamalar kapsamında araçlarında trafiğe uygunsuz şekilde modifiye yapan araçlar denetlendi. Trafik şube ekiplerince yapılan kontrollerde araçlarında usulsüz modifiye bulunan, araçlarının amortisörlerini keserek yere yakın olan, araçların jantlarına çıkıntı yapan, araçlarının orijinalliğini bozacak şekilde değişim yapan araçlar denetlendi. Yapılan denetimler kapsamında 2 otomobil amortisörlerini keserek yere yakın olduğu için 1 araç ise jantlara çıkıntı yaptığı için trafikten men edildi. Ayrıca 3 araç sürücüsüne de toplam 7 bin 108 lira idari para cezası kesildi. (EB-GY-
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