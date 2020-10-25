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25 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Modifiye araç tutkunlarından Azerbaycan'a destek konvoyu

Modifiye araç tutkunlarından Azerbaycan'a destek konvoyu

araçlar bayraklarla donatılma

Sosyal Medya Araç Konvoyu Allah Modifiye Saldırı 

-konvoy için sıralanan araçlar
-röportaj
-konvoydan görüntüler

( BARTIN ) BARTIN

- Bartın’da sosyal medya üzerinden organize olan modifiye araç tutkunları Azerbaycan ordusu ve milletine destek için konvoy düzenledi.
Bartın’da yaşayan modifiye araç tutkunları Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına karşı ve Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak üzere düzenlediği operasyona destek amacıyla modifiye araçlarıyla konvoy organize ettiler. Tamamı sosyal medya üzerinden organize olan araç modifiye tutkunlarına Bartınlı vatandaşlarda destek verdi. Bartın Yalı mevkiinde bir araya gelen grup araçlarını Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı. Yüze yakın aracın Bartın sokaklarında tur attığı konvoy Yalı, Gölbucağı, Çatmaca, Kemer Köprü, Şadırvan, Yukarı Çarşı, Orduyeri mevkilerinin geçilmesinin ardından Kanlı Irmak Caddesinde sona erdi. Etkinliği organize eden vatandaşlardan Onur Üre yaptığı açıklamada, “Görüldüğü gibi araç konvoyu düzenledik. Modifiye tutkunları olarak Azerbaycanlı kardeşlerimize ve Azerbaycan ordusuna desteğimiz sonsuz. Aynı tüm Türk halkının da olduğu gibi. İnşallah zaferle sonuçlanacak. Zaten görüldüğü gibi eziyoruz şu anda Ermenistan ordusunu. Ya devlet başa ya kuzgun leşe.” İfadelerinde bulundu.
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