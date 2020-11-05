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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Mobilya fabrikasında yangın korku dolu anlar yaşattı

Mobilya fabrikasında yangın korku dolu anlar yaşattı

YANGIN YERİNDEN GÖRÜNTÜLER VE DETAYLAR İTFAİYENİN MÜDAHALESİ VAR

( BURSA ) BURSA

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- Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı. Edinilen bilgilere göre yangın Yeniceköy ile Akhisar yolunda bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın içerisinde bulunan mobilya malzemeleri henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev almaya başladı.
Yangın kısa sürede büyüdü içeride çalışanlar yangına müdahale ederek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrikanın içerisinden çıkan yangına müdahale ederek yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Fabrikada çalışanlarda yangın yerine yakın olan mobilya malzemelerini dışarıya taşıdılar. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış sebebi ise araştırılıyor.
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