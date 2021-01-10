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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Mobilya fabrikasında yangın

Mobilya fabrikasında yangın

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( BURSA -EK) BURSA

Fabrika İmalathane Mobilya Yangına Müdahale Masa Sandalye 


- Bursa'da mobilya üretimi yapan bir fabrikanın sünger kısmında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın havadan görüntülendi.Olay, Kestel ilçesi Ankara yolu caddesi üzerinde mobilya üretimi fabrikasının imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, masa sandalye ve koltuk üretimi yapan bir fabrikanın imalat kısmında yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrika çalışanları ise çaresizlikle izledi.Fabrikada dumandan etkilenen ve yaralanan olmazken, fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi.
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