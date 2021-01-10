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10 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Mobilya fabrikasında yangın

Mobilya fabrikasında yangın

Drone görüntüsü

İmalathane Mobilya Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Masa Sandalye 

-Fabrikanın yoğun dumanlar çıkartarak yanması
-Fabrika çalışanlarının yangını izlemesi
-İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri
-Çevreden ve fabrikadan detay

( BURSA -DRONE) BURSA

- Bursa'da mobilya üretimi yapan bir fabrikanın sünger kısmında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın havadan görüntülendi. Olay, Kestel ilçesi Ankara yolu caddesi üzerinde mobilya üretimi fabrikasının imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, masa sandalye ve koltuk üretimi yapan bir fabrikanın imalat kısmında yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, fabrika çalışanları ise çaresizlikle izledi. Fabrikada dumandan etkilenen ve yaralanan olmazken, fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi.
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