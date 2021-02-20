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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mobilya fabrikasında patlama: 1 ölü, 5 ağır yaralı

Mobilya fabrikasında patlama: 1 ölü, 5 ağır yaralı

OLAY YERİNDEN DETAYLAR

Fabrika Hastane Mobilya Fabrikası Ağır Yaralı Mobilya 

-KALABALIKTAN GÖRÜNTÜ
-SAĞLIK EKİPLERİ VE İTFAİYE EKİPLERİ
-DETAYLAR

( BURSA -1) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında meydana gelen patlamada, 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın kazan deposunun patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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