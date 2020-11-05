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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - BURSA

Mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - BURSA

- Fabrika yangının cep telefonuyla çekilen görüntüleri - Söndürme çalışmalarından detaylarBURSA (AA) - Bursa 'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Bursa - Ankara kara yolu Yeniceköy Köprülü Kavşağı yakınlarında faaliyet gösteren mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve bölgedeki vatandaşların yardımlarıyla kontrol altına alındı.Soğutma çalışmaları süren fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.Yangın çıkış nedeni araştırılıyor.

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