Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mobilya fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Mobilya fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Olay yerinden görüntüler

( BURSA ) BURSA

Polis Fabrika Tahkikat Mobilya Fabrikası Mobilya 


- Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki mobilya fabrikasının kimyasal bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangın kontrol altına alınırken yangında maddi hasar oluştu. Yangın, Çalı Mahallesi Gri Cadde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikanın deposunda kimyasalların olduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu kontrol altına alırken, yangında maddi hasar oluştu. Polis ekipleri ise yangın ile ilgili tahkikat başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement