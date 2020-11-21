Mobilya fabrikası alevlere teslim oldu

-İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI

-YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

-DETAYLAR



( BURSA ) BURSA



- Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı ağaç işleri mobilya Sanayinde bir sandalye fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği iş yerine itfaiye ekipleri müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Edinilen bilgilere göre, yangın ağaç işleri Sanayi 29. Sokak’ta bulunan bir sandalye fabrikasında meydana geldi. Alevleri gören yoldan geçen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber vardı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yerine gelen ekipler iş yerinin en üst katında çıkan yangına müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu yangın uzun uğraşlar sonucu ancak kontrol altına alınabilir. Yangın nedeniyle çatı katında ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.



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