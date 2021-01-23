Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mobil saha ekibi kar-kış dinlemiyor

Mobil saha ekibi kar-kış dinlemiyor

hazırlanan klip

( BURSA ) BURSA


- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde hayata geçirilen mobil saha ekibi her şartta vatandaşın hizmetine koşuyor Mustafakemalpaşa Belediyesi Mehmet Kanar'ın talimatıyla oluşturulan mobil saha ekibi, kış döneminde de vatandaşların sıkıntılarına merhem oluyor. “Biz geldik, hizmet evinizde” sloganı ile ev ev kapı kapı gezen mobil saha ekibi, ilçede kendini hissettiren kar ve soğuk havaya rağmen onlarca kilometrelik yolları aştı, gönülleri yaparak kar engelini eritti. Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın selamını götüren mobil saha ekipleri, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların kapısına giderek talep ve önerilerini aldı. Hizmette güleryüz ve her saniye vatandaşın yanında olan bir anlayışı benimsediklerini söyleyen Başkan Kanar, "Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşarak isteklerini sorduk" dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar, gönüllerin buluşmasına ne kar nede buzun engel olamadığını vurgulayarak "Vatandaşlarımızdan gelen talepler ve öneriler imkanlar doğrultusunda gerçekleştirilmeye devam ediyor, devam edecek. Bütün kadrolarımızla Mustafakemalpaşa’da hizmet ağını ilmek ilmek örüyoruz" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı