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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
“Mobil” kadın hırsızlar Adana’da yakalandı

“Mobil” kadın hırsızlar Adana’da yakalandı

İki hırsız kadının emniyetten çıkartılması

Polis Akalan Hapis Cezası Hırsız Kadın Hırsız 

-Adliyeye sevk edilmeleri

( ADANA )- Türkiye genelinde il il gezip evlerden hırsızlık yapmak suçundan 17’şer yıl hapis cezasıyla aranan iki kadın Adana’da bir evden 3 bin lira çaldıktan sonra yakalandı ADANA

- Türkiye genelinde il il gezip evlerden hırsızlık yapmak suçundan 17’şer yıl hapis cezasıyla aranan iki kadın Adana’da bir evden 3 bin lira çaldıktan sonra yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanın 10. katından sesler duyan vatandaşlar polisi aradı. Bunun üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kaçan iki kadını yakaladı. Bu arada, ev sahibi Gülsüm P.’de (35) olay yerine geldiğinde 3 bin lirasının olmadığını fark etti. Kapının dilini oynatarak içeri giren kadınların yapılan üst aramasında 3 bin lira para da bulundu. Gülsüm P. kadınlardan şikayetçi oldu. Kadınların isimlerinin Ebru U. (21) ve Hülya P. (27) olduğu belirledi. Polis zanlıların isimlerin GBT kontrolü yaptığında Ebru U’nun İstanbul, İzmir ve Kayseri’de 10 evden, Hülya P’nin de İstanbul, Gaziantep ve Kayseri’de 12 evden hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 17’şer yıl hapis cezasıyla arandıkları öğrenildi. Suçlamaları kabul etmeyen zanlıların Kayseri’de ikamet ettiği ancak Türkiye’nin bütün illerini gezerek hırsızlık yaptıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki zanlı, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. (FKE-
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