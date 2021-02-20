Mobil ikram aracı bu kez belediye işçilerinin içini ısıttı

-personele servis yaparken detaylı görüntü



( AYDIN ) AYDIN



- Kuşadası Belediyesi tarafından hizmete alınan Mobil İkram Aracı ile yaklaşık 3 aydır turistik çarşıların alt ve üst yapısını yenilemek için eksi derecelere düşen sıcaklıklara rağmen gece, gündüz demeden mesai yapan çalışanlara çorba ve sıcak içecek ikramında bulunuldu. Önemli günlerde Kuşadalılara sıcak çorba, çay, kahve, su ve kumanya gibi ikramlarda bulunmak amacıyla tasarlanan Mobil İkram Aracı’nın son durağı Tarihi Kale Kapısı oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği içerisinde turistik çarşılarda sürdürülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarında 7/24 mesai harcayan çalışanlara, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Efe Berberoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari tarafından sıcak çorba, çay ve kahve servisi yapıldı. Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Kahramanlar Caddesi, Sabucalı, Sevgi ve Öge sokakları yenilemek için çalışan personel, ikramdan dolayı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti. Belediye Başkan Vekili Efe Berberoğlu, turistik çarşıları yenilemek için mesai harcayan tüm çalışanlara teşekkür ederek “Kentimiz yeni sezonu sizlerin çalışması ile yenilenmiş olarak karşılayacak. Emeğinizi ödeyemeyiz. Belediye Başkanımız Ömer Günel adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.





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