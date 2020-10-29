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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Mobil fener alayı Antalya’yı aydınlattı

Mobil fener alayı Antalya’yı aydınlattı

-Kortejin ilk başlangıç anı

Vosvos Fener Alayı Kaldırımlar Zabıta 

--Motosikletler detay
--Araçlar detay
--Kortej otobüsü detay
--Kaldırımdaki vatandaşlar detay
--Cep telefonuyla görüntü çekenler
--Kortejden geniş detaylar
--Balkondan destek veren birkaç vatandaştan detay
--detaylar

( ANTALYA )- Geleneksel fener alayında caddelerde vatandaşlar yerine araçlar yer aldı-Antalya'da meşaleler 29 Ekim için yandı ANTALYA

- Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlediği fener alayını, bu yıl mobil araçlarla düzenledi.
Korteje katılamayan Antalyalılar ise kaldırımlardan marşlara eşlik ederek, alaya destek verdi. Meşalelerin yandığı kortejde, renkli görüntüler oluştu. Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda büyük bir coşkuyla Konyaaltı Varyanttan protokol üyelerinin ve vatandaşların katılımıyla başlayan fener alayı, bu yıl pandemi dolayısıyla mobil araçlarla düzenledi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mobil fener alayında, klasik araçlar, offroad araçları, vosvos arabalar, motorlar, zabıta araçları, itfaiye araçları ve Cumhuriyet Bandosu yer aldı. Saat 18.30 sıralarında Konyaaltı Varyanttan başlayan mobil alay, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerini de kapsayacak şekilde şehir turu atmak için ilerledi. Pandemi dolayısıyla alaya katılamayan vatandaşlar da kaldırımlardan, evlerinin balkonlardan marşlara eşlik edip, destek verdi. Varyantta bulunan vatandaşlar ise ellerindeki bayraklarla heyecana ortak oldu. Kaldırımda aracını park edenler de hem kornoya basarak korteje destek verdi, hem de o anları kayda aldı. Meşalelerin yandığı kortejde, renkli görüntüler oluştu.
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