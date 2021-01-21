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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mobil ekipler vatandaş ve esnafın yanında

Mobil ekipler vatandaş ve esnafın yanında

pazardan görüntü

Pazarcı Engelli Vatandaş Pazarcı Esnafı Hava Muhalefeti Muhalefet 

-vatandaşlardan görüntü
-röportaj
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın insana dokunan projelerinin başında gelen, yaşlı ve engellileri kapsayan hizmeti gönülleri fethetmeye devam ediyor. Her gün Mustafakemalpaşa sokaklarını arşınlayan güler yüzlü saha ekibi, ilçenin en büyük pazarında tezgâh başına geçerek esnaflara yardım etti o an karşılarında satış yapan mobil ekibini gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Pazar esnafına ve vatandaşlara taleplerini soran mobil saha ekibi tek tek not alıp ilgili birime iletirken, halkın belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti ve Başkan Mehmet Kanar'a olan güveni de ön plana çıktı. Salgın süreci, kısıtlamalar ve hava muhalefetinin oluşturduğu zorlu süreçte esnafların yanında olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Bir yandan Mobil Saha Ekibimizle birlikte yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına koşarken, diğer yandan pazarcı esnafımıza tezgahta yardım ediyoruz. Pazar yeri esnafımızla oluşturduğumuz bu güçlü enerjiyi bir gelenek haline getireceğiz. İnşallah bu zorlu günleri de el birliğiyle aşacağız" dedi.

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