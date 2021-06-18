'Mobil Aşı Tırı' Aydın’da hizmete girdi

-Aşılama sırasından detay görüntüler

-Aşı olan vatandaşlar ile röportajlar

-Vali Hüseyin Aksoy'un Mobil Aşı Tırı ziyareti ve vatandaşlar ile sohbeti

-Vali Aksoy ile röportaj



( AYDIN )-Aydınlılar artık randevusuz aşı olabilecek AYDIN



- Korona virüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları aralıksız devam ederken, Mobil Aşı Tırı Aydın’da hizmet vermeye başladı.

Salgınla mücadele kapsamında Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye devam ederken, aşılama çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Pozitif vaka sayısı en düşük iller arasına giren Aydın'da aşı rakamları da sevindirici düzeye ulaştı. 1 milyon 119 bin nüfusa sahip Aydın’ın yaklaşık yüzde 40'ı ilk doz aşılarını yaptırırken, Mobil Aşı Tırı da Aydınlılara hizmet vermeye başladı.

800 bine yaklaşan aşı rakamları ile birlikte artık Aydınlı vatandaşlar Atatürk Kent Meydanı’na konuşlandırılan Mobil Tır ile birinci ve ikinci doz aşılarını randevu almadan aşılarını yaptırabilecek. Mobil ekipler il genelinde aşı çalışmalarına devam ederken Kent Meydanı'na konuşlandırılan ve gün boyunca hizmet verecek Mobil Tır ile Korona virüs salgınına karşı aşı olma hakkına kavuşan tüm vatandaşlar, birinci ve ikinci doz aşılarını randevu almadan olabilecek. Mobil Aşı Polikliniği olarak adlandırılan tırda gün boyunca 'Aşı ile Covid-19’u aşalım, kolları sıvayalım' anonsları ile Aydınlı vatandaşlar aşı olmaya davet edilirken, Mobil Aşı Tırı akşam saat 21.00’a kadar hizmet verecek. Vatandaşlar uygulamadan memnun Açık havada aşı olmanın kendilerini daha güvende hissettirdiğini ifade eden vatandaşlar, Mobil Aşı Tırı’na gelerek aşılarını oldular. Randevusuz aşılamanın zaman kaybının da önüne geçtiğini ifade eden esnaf Sedat Gümüştaş, “Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Hastanelerde yaşanan kalabalıklardan dolayı burada aşı olmamız daha iyi oldu. Burası hem serbest hem de sakin. Randevusuz aşı olmak daha iyi oldu. Çünkü esnafız, oralarda kuyruk beklemektense buraya gelip hemen aşımızı olup işimizin başına dönüyoruz. Zaman kaybı yaşamamış olduk” dedi.

Mobil aşı uygulamasından memnun olduğunu ifade eden esnaf Bayram Can ise, “Herkesin aşı olduğunu duydum. Yaşım da 49 olduğu için aşı hakkımın olacağını düşündüm ve buraya geldim. Normalde pamuk şeker satıyorum, randevu almadan aşı yapılabileceğini söylediler ben de sağlığım için aşımı yaptırdım. Şu anda devletimizin imkanları çok güzel, burada da böyle bir sistem yapmışlar ve çok güzel olmuş” diye konuştu.

“Temennimiz tüm vatandaşlarımızın aşılarını yaptırması” Mobil Aşı Tırı’nı ziyaret eden ederek aşı olmaya gelen vatandaşlar ile sohbet eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinasyonunda Kent Meydanı’nda aşılama ile ilgili bir çalışma başlattık. Temel amacımız aşı sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olmalarını sağlamak. Bu amaçla da bir anlamnda vatandaşlarımızın ayağına hizmeti götürebilecek bir uygulamayı burada başlatmış olduk. Temennimiz aşı sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşılarını olması ve hastalıkla mücadele konusunda daha güvenli bir noktaya taşımamızdır. Dün itibariyle 22 bin 200 civarında aşı Aydın’da yapıldı. Bugün şu saat itibariyle 18 bini aşmış durumdayız” ifadelerini kullandı. Mobil Aşı Tırı’ndan vatandaşlarından memnun olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Vali Aksoy şunları şöyle devam etti; “Vatandaşlarımız ile ben de sohbet ettim ve aşıların açık havada yapılmasından dolayı daha mutlular, kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade ediyorlar. Biz vatandaşımızın isteği doğrultusunda devletin bütün imkanlarını onlara sunarak, bu çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz."

