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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MOBESE'yle maskesiz avı

MOBESE'yle maskesiz avı

- Mobese merkezi, kamerayla şehrin izlenmesi,

Polis Koronavirüs Bild Kamera Polis Ekipleri 

-- maskesizlerin telsizle ekiplere bildirilmesi,
-- vatandaşların uyarılması
-- KGYS Binası denetimler görüntü

( BURSA )- Bursa'da kurallara uymayanlar MOBESE kameraları tarafından tespit ediliyor BURSA

- Bursa'da koronavirüs sürecinde alınan tedbirlere uymayan vatandaşlara MOBESE kameraları tarafından tespit edildikten sonra polis ekipleri tarafından uyarıda bulunuluyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sisteminde (KGYS) bulunan ekipler, Bursa'da bin 500 MOBESE kamerası tarafından pandemi sürecinde alınan tedbirlere uymayan vatandaşları tespit ediyor. Vatandaşlar sahada görevli polis ekipleri tarafından uyarılırken, uyarıları dikkate almayanlara ise cezaî müeyyide uygulanıyor. Yetkililer, salgının daha fazla yayılmaması için vatandaşları alınan tedbirlere riayet etmeye çağırdı.
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