MİT ve Emniyetin başarılı operasyonu ile yakalanan BAE ajanı Sakarya adliyesinde

-Özel harekat ekipleri detaylar

-Ajanın bindirildiği cipin gelişi

-Ekiplerin ajanı araca bindirmesi

-Aracın adliyeden çıkartılması (siyah cip)



( SAKARYA )- BAE ajanının adliyeden geniş güvenlik önlemleriyle çıkartıldı- MİT ve Emniyetin başarılı operasyonu ile yakalanan ajanın çıkartılışı görüntülendi SAKARYA



- Sakarya’da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sakarya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün (TEM) ortak çalışmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına ajanlık yaptığı şüphesiyle Sakarya’da yakalanan şahıs, geniş güvenlik önlemleri ile Sakarya Adliyesinden siyah bir cip ile çıkartıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sakarya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün (TEM) ortak çalışmasıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına ajanlık yaptığı şüphesiyle bir şahıs Sakarya’da gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Sakarya Adliyesine getirilen şüpheli için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Şüphelinin adliyedeki işlemleri sırasında Özel Harekat Polisleri başta olmak üzere polis ekipleri çevrede kuş uçurtmadı. Sakarya’da düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan BAE ajanı siyah özel bir ciple ekipler eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri ile saat 18.30 sıralarında adliyeden çıkartıldı. Şahsın tutuklanıp veya tutuklanmadığı yönünde ise herhangi bir açıklama yapılmadı. (OK-BCT-



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