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Mısır yüklü tır otobanda alev aldı
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Mısır yüklü tır otobanda alev aldı

Mısır yüklü tır otobanda alev aldı

tırın yanması

( BURSA )- Alev alev yanan tırı otobandaki sürücüler söndürdü BURSA

İlk Müdahale Tahkikat Tır Şoförü Yangın Mısır 


- Bursa otobanında seyreden mısır yüklü tır alev aldı. Otobandaki sürücülerin büyük panik yaşadığı yangın güçlükle söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Bursa-İzmir otobanının Gemlik ilçesi yakınlarında mısır yüklü bir tır arka lastiklerinden yanmaya başladı.
Kısa sürede tırın dorsesini saran alevlere ilk müdahaleyi tır şoförü ve çevredekiler yaptı. İtfaiyeye haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tırı söndürdü. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.
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