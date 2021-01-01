- Mısır yeni yıla havai fişek gösterisiyle 'merhaba' dedi

- Mısır’ın başkenti Kahire’de halk, 2021 yılını havai fişek gösterisiyle karşıladı. Dünya genelinde yeni yıl kutlamalarında aralarında Mısır’ın da bulunduğu birçok ülkede düzenlenen havai fişek gösterileri izleyenlerine görsel şölen yaşattı. Mısır’ın başkenti Kahire'de düzenlenen gösteride, Yaşasın Mısır Köprüsü'nden atılan havai fişekler dakikalarca gökyüzünü aydınlattı. Gösteri, binlerce vatandaş tarafından izlenirken, korona virüs (Coivd-19) nedeniyle Mısır polisi, başkentteki kutlamalardan saatler öncesinde sıkı önlemler aldı.
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