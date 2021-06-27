Mısır tarlasındaki domuzlar tedirginliğe neden oldu

-domuzlardan görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde mısır tarlasında görülen domuzlar vatandaşları tedirgin etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan mısır tarlasında görülen domuzlar tedirginliğe neden oldu. Arazide otlanan koyunlar arasına karışan domuzlar, vatandaşları fark etmesi üzerine koyun sürüsünden ayrılarak mısır tarlasının içinde gözlerden kayboldu. O anları an ve an cep telefonu kameralarına kaydeden çiftçi, daha sonra çevredeki vatandaşları uyararak doğa yürüyüşünde çocuklarını yalnız başına bırakılmaması gerektiğini aktardı.

