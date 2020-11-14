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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Mısır savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçti

mısır savaş gemilerinin kilitbahir kalesi önünden geçişinden

Savaş Gemisi Akkale Mısır 

-dur yolcu yazısı önünden geçişinden
-boğazdan geçişinden genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Mısır Donanmasına ait 3 savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti. Ege Denizi’nden bugün saat 14.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Mısır Donanmasına ait 911 borda numaralı Alexandria, 686 borda numaralı El Fateh ve 971 borda numaralı M.Fahmy isimli savaş gemileri saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden Nara Burnu istikametine giden savaş gemileri Nara Burnu’nu dönerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Mısır savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti.
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