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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
- Mısır Sağlık Bakanlığı: 'Tren kazasında 32 ölü, 165 yaralı var'

- Mısır Sağlık Bakanlığı: 'Tren kazasında 32 ölü, 165 yaralı var'

- Tren kazasından görüntüler

( KAHİRE ) - Mısır Sağlık Bakanlığı: "Tren kazasında 32 ölü, 165 yaralı var" KAHİRE

İskenderiye Vagon Basın Toplantısı Yolcu Treni Toplantı 


- Mısır Sağlık Bakanı Hala Zayed, Mısır'ın Sevhac kentinde 2 trenin çarpışmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısını 32, yaralı sayısının ise 165 olduğunu açıkladı.
Mısır Sağlık Bakanı Hala Zayed'den, Mısır'ın Sevhac kentinde 2 trenin çarpışmasıyla meydana gelen kazanın bilançosu hakkında açıklama geldi. Kazanın meydana geldiği Sevhac Valiliği tarafından düzenlenen basın toplantısında Bakan Zayed, yaralı sayısının 165 olduğunu, yükseldiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 32'de sabitlendiğini ifade etti.
Zayed, yaralılar arasında vücudunda morluk ve kırıklar olan kişilere ek olarak, cerrahi müdahalenin gerektiği kazazedelerin de yer aldığını kaydetti.
Mısır demiryolu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, İskenderiye kentine giden yolcu treninin acil durum frenlerinin bilinmeyen kişiler tarafından etkinleştirilmesinin ardından duran yolcu trenine, arkadan gelen başka bir trenin çarpması sonucu kazanın meydana geldiği belirtildi. Mısır Savcılığı, acilen olaya ilişkin soruşturma başlatılmasını talep ederken, trenlerin kondüktörleri ise sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel Al-Wazir yaptığı açıklamada, olaya ilişkin ayrı bir soruşturma başlatılması talimatı verdiğini bildirdi. Öte yandan olaya ilişkin yapılan ilk açıklamalarda, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 66 kişinin ise yaralandığı ifade edilmişti. Kazanın ardından ise en az 3 vagonun raydan çıktığı belirtilmişti.
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