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- Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü geçişlere yeniden açtı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü geçişlere yeniden açtı

- Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü geçişlere yeniden açtı

Sınır kapısından detaylar

İnsani Kriz Sınır Kapısı Kışla 

-Sıra bekleyen Filistinliler
-Detay

( GAZZE ) GAZZE

- Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı, bugün çift yönlü olarak geçişlere yeniden açıldı. Mısır, 22 Ağustos’ta gerekçe göstermeden çift yönlü olarak kapattığı Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı’nı Perşembe günü tek yönlü olarak geçişlere açtığını duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamada ise Refah Sınır Kapısı’nın çift yönlü geçişlere de açıldığı belirtildi. Sabah saatlerinden itibaren sınır kapısının girişinde toplan yüzlerce Filistinli, sınırdan geçmek için sıraya girdi. Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bazm daha önce yaptığı bir açıklamada, Mısırlı yetkililerin sınırdan günde 350 kişinin geçişine izin verdiğini ifade ederek, Gazze Şeridi’ndeki 26 bin kişinin sınırdan geçmek için beklediği ve insani kriz yaşandığını söylemişti. Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek kapısı olarak biliniyor. Mısır’ın uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle, birçok Filistinlinin giriş-çıkışları aylarca yasaklanıyor. Filistinliler geçişlerin yasaklanması nedeniyle sınırın her iki tarafında da mahsur kalıyor.
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