- Mısır’daki Sakkara antik mezarlığındaki duvar resimleri 4 bin yıl sonra hala tüm ihtişamını koruyor

-- Eski Mısır bilimcileri tarafından keşfedilen mezarlara ait detaylar

-- Sakkara mezarlığındaki duvar resimlerine ait görüntüler



( KAHİRE ) KAHİRE



- Mısır’ın Kahire kentinin 30 kilometre güneyinde ve Nil Nehri’nin batı kıyısı üzerinde yer alan antik Sakkara kompleksinde bulunan mezarlıkların içindeki duvar resimleri ve kalıntılar, binlerce yıllık yaşına rağmen halen renk ve ihtişamını koruyor. Mısır’da Kahire kentinin 30 kilometre güneyinde ve Nil Nehri’nin batı kıyısı üzerinde yer alan Sakkara kompleksinde, son yıllarda eski Mısır bilimcileri tarafından yürütülen araştırmalar ile keşfedilen antik mezarlarda bulunan duvar resimleri ile antik kalıntılar, 4 bin yıldan fazla yaşına rağmen halen parlak renklerini ve ihtişamını koruyor. Mısır’da, 4 bin yıldan uzun bir süre önce Nil Nehri’nin koynunda yaşayan Mısırlıların yaşamlarının birçok yönünü canlı bir şekilde anlatan Sakkara’daki duvar resimleri ve kabartmalar, eski Mısırlıların tarım arazilerini nasıl ektiklerini, Nil Nehri üzerinde nasıl balık tuttuklarını ve yelken açtıklarını tasvir ediyor. Bazı mezarlıklarda ise, önemli tarihi olayları kaydeden ve eski Mısır bilimcilerine antik uygarlığı daha iyi anlayabilmeleri için çok önemli referanslar sunan oymalı tablolar da yer alıyor. Öte yandan Antik Mısır’ın başkenti Memfis yakınlarında yer alan Sakkara kompleksi, antik Mısır soyluları ve aristokratlarına "ahiret şehri" olarak hizmet etmiş ve 20 yüzyılı aşkın bir süre boyunca Mısır’ın en güçlü figürlerinin gömüldüğü yer olmuştu. Ayrıca Mısır’da bilinen en eski piramit olan ve 4 bin 700 yaşındaki "Basamaklı Piramit’in" de yer aldığı bölgedeki mezarların çoğu yağmalanmış olsa da, bunlardan bir kısmı ise geçen binlerce yıla rağmen ayakta kalmayı başarmıştı. Eski Mısır bilimcileri tarafından son yıllarda yürütülen araştırmalar kapsamında, geçen uzun yıllara rağmen dış etkenlere karşı iyi bir şekilde korunmuş çok sayıda mezar gün ışığına çıkarılmış ve bu mezarlarda birçok değerli kalıntılar bulunmuştu.

