- Mısır'daki hastane yangınında ölü sayısı 9'a çıktı



- Mısır'da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede çıkan yangında can kaybı 9’a yükseldi. Mısır'ın Kalyubiye iline bağlı El Obour kentinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıkmış, yangında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Yetkililer, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 9’a, yaralıların sayısının ise 6’ya yükseldiğini açıkladı.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını ifade eden yetkililer, yangının elektrik sisteminden kaynaklanan kısa devre nedeniyle çıktığını belirtti.





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