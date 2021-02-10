Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Mısır’da zincirleme kaza : 65 yaralı

- Mısır’da zincirleme kaza : 65 yaralı

Kazadan detay

Hastane Trafik Kazası Zincirleme Kaza İşçi Servisi 

-Mısır'dan görüntü

( KAHİRE ) KAHİRE

- Mısır’da 3 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 65 kişi yaralandı. Mısır’da İsmailiye ve Zagazig kentlerini bağlayan karayolunda sis nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Üç otobüsün birbirine girdiği kazada 65 kişi yaralandı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Polis, işçi servisi olarak kullanılan bir otobüs yol kenarında bulunan bir ağaca çarparken, aynı yönden gelen 2 araç da otobüse çarptı. Sağlık ekipleri, yaralıları İsmailiye kentinde bulunan hastaneye kaldırırken, yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 10 yaralıİşçileri taşıyan traktör devrildi: 7 ölü, 10 yaralı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı