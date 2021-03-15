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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Mısır’da tutuklu Filistinlilerin aileleri, Refah Kapısı önünde protesto etti

- Mısır’da tutuklu Filistinlilerin aileleri, Refah Kapısı önünde protesto etti

Protestodan detay

( GAZZE ) GAZZE

A Haber Protesto Cezaevleri Kalaba Başkent 


- Mısır’da tutuklu Filistinlilerin aileleri, yakınlarından haber alamadıkları gerekçesiyle Filistin'in Refah Sınır Kapısı önünde protesto gösterisi düzenledi.
Mısır’da yakınları tutuklu bulunan Filistinli aileler, yakınlarından bir süredir haber alamıyor. Aileler, yakınlarından haber alamadıkları gerekçesiyle Refah Sınır Kapısı önünde toplandı. Filistinli tutukluların aileleri, Gazze’deki yetkililerle iletişime geçmeye çalışmalarına rağmen Mısır’ın cezaevlerindeki tutuklu oğullarının hakkında uzun zamandır hiçbir bilgi ve ya haber almadığını söyledi.

Protesto sırasında bazı aileler yakınlarının yalnızca Refah Kapısı’ndan Mısır’a geçtiğini ve bu sırada gözaltına alındığını ifade etti.
Yakınlarının herhangi bir suç işlemediğini savunan Filistin bayrakları ve oğulların fotoğrafları taşıyan aileler, tutuklu yakınlarının serbest bırakılmasını istedi. Protesto sırasında halk Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçiş yapanları durdurmaya çalışırken, Filistin polisi protestoya müdahale etti. Polis, protestonun izinsiz olduğu gerekçesiyle kalabalığı dağıttı.

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