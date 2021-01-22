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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Mısır'da tüpgaz yüklü kamyon patladı

Mısır'da tüpgaz yüklü kamyon patladı

Patlama anı

( KAHİRE ) KAHİRE

General Direksiyon Trol 


- Mısır'ın İsmailiye kentindeki Çöl yolunda devrilen tüpgaz yüklü kamyon patladı. Mısır'ın İsmailiye kentinde bulunan Çöl yolunda tüpgaz yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonun devrilmesinin ardından tüpgazların art arda patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında kamyon tamamen yanarken, alevler çevredeki birkaç araca da sıçradı. İsmailiye Güvenlik Müdürü Tümgeneral Yasser Nashat, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini ve yangının kısa sürede kontrol altına alındığını açıkladı.
Nashat, kazada ölü ya da yaralı olmadığını aktardı.
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