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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
- Mısır'da tren raydan çıktı: 8 ölü, 97 yaralı

- Mısır'da tren raydan çıktı: 8 ölü, 97 yaralı

Olay yeri

Hastane Bild Yolcu Treni 

-olaydan detay
-arama-kurtarma çalışmaları

( KAHİRE ) KAHİRE

- Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 97 kişi de yaralandı. Mısır'ın Kalyubiye kentinde seyir halindeki yolcu treni raydan çıkarak yan yattı. Yerel basın, feci kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, en az 97 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Mısır Sağlık Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Dr. Khaled Mücahid yaptığı açıklamada, “Kazanın ardından olay yerine 58 ambulans gönderildi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hastanelerde gerekli tıbbi bakımı verebilmek için Kalyubiye’deki tüm hastanelerde alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı” ifadelerini kullandı. Trenin Kahire'den El Mansoura'ya giderken Kalyubiye'de raydan çıktığı belirtildi.
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