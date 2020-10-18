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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
- Mısır'da son 24 saatte 138 yeni korona vakası

- Mısır'da son 24 saatte 138 yeni korona vakası

Mısır'dan detay

( KAHİRE ) KAHİRE

Sayılar 


- Mısır’da son 24 saatte yeni 138 korona virüs vakası tespit edildi. Çin'de ortaya çıkan korona virüse karşı geniş çaplı önlemler alınmasına rağmen Mısır’da vaka sayıları artmaya devam ediyor. Ülkede korona virüs nedeniyle son 24 saatte 10 kişi hayatını kaybederken, 138 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halit Mücahit ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Mücahit, ülkede toplam vaka sayısının 105 bin 297’ye yükseldiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 6 bin 109’a ulaştığını açıkladı.
Mücahit, korona virüsten iyileşenlere de değinerek “98 bin 157 kişi korona virüsten taburcu oldu” ifadesini kullandı. Mücahit, vakaların artmasının ardından ülkede daha önce alınan tedbirlerin arttırıldığını ve tüm hazırlıkların yapıldığını da söyledi.


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