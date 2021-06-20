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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
- Mısır’da restoranda tüp patladı: 17 yaralı

- Mısır’da restoranda tüp patladı: 17 yaralı

-Restorandaki patlama anı

Tüp Patlaması İtfaiye Aracı Bild Patlama Anı Tüp Patladı 

--Yangından görüntüler

( KAHİRE ) KAHİRE

- Mısır’ın Al Minya kentinde bulunan bir restoranda tüp patlaması sonucu 17 kişi yaralandı. Mısır’ın Al Minya kentinin güneyindeki Abu Qurqas’da bulunan bir restoranda tüp patladı. Patlamada 17 kişi yaralanırken, restoranda yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile alev topuna dönen restoranda, alevlerin etkisiyle birçok patlama meydana geldi. Restoranın yanındaki 4 dükkana da sıçrayan yangına, 9 itfaiye aracı müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, yaralıların Abu Qurqas Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

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