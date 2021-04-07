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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Mısır'da 'Ramazan fenerleri' dükkanları süsledi

- Mısır'da 'Ramazan fenerleri' dükkanları süsledi

Fenerler ile oyuncakların çeşitli görüntüleri

Gesi 

-Dükkan sahibi Mohammed Wageeh röp
-Fenerler ile oyuncakların çeşitli görüntüleri

( KAHİRE ) KAHİRE

- Mısır'da Ramazan ayının önemli simgelerinden birisi olarak bilinen "Ramazan fenerleri" bu yıl da dükkanları süsledi. Mısır'da Ramazan ayının ışıltılı simgesi Ramazan fenerleri çarşılardaki tezgahlarda yerini almaya başladı.
Ramazan geldiğinde neredeyse her ailenin evlerini süslemek için aldığı fenerler metal ve ahşap formda satılıyor. Dükkan sahibi Mohammed Wageeh, "Birçok insan buraya fener satın almak için geliyor. Büyükbabalar torunları için fenerler satın alıyor. Bunun yanı sıra oyuncaklar da alınıyor" diye konuştu.

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