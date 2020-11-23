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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Mısır’da petrol yüklü tankerde patlama: 2 ölü

- Mısır’da petrol yüklü tankerde patlama: 2 ölü

-Yangından görüntüler

( KAHİRE ) KAHİRE

General İtfaiye Aracı Petrol Başkent Rektör 


- Mısır’da petrol yüklü tankerin patlayarak yanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Assiut vilayetinde bulunan Darnaka köyünde petrol yüklü tanker patladı. Patlama nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, 2 kişi yanarak can verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Assiut Güvenlik Direktörü Tümgeneral Asaad Al-Dukair, yangını kontrol altına almak için 10 itfaiye aracının bölgeye gönderildiğini ve yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

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