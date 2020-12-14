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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Mısır’da petrol yüklü tanker alev alev yandı: 1 yaralı

Mısır’da petrol yüklü tanker alev alev yandı: 1 yaralı

-Yangından görüntüler

( KAHİRE ) KAHİRE

Akaryakıt Tankeri Karya Yakıt Tankeri Petrol Başkent 


- Mısır'daki başkent Kahire-Süveyş yolunda seyir halindeki petrol yüklü tankerde çıkan yangın sonucu 1 kişi yaralandı. Mısır'da bulunan başkent Kahire-Süveyş yolunda seyir halindeki akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile tanker alevlere teslim oldu. Yangın sonucu tanker sürücüsünün yaralandığı ve Süveyş General Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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