- Mısır’da petrol tankeri patladı: 1 ölü



- Mısır’ın Dekahliye şehrinde petrol tankerinin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Mısır’ın Dekahliye şehrinde yer alan Mit Gharta köyünde dün bir petrol tankeri, hareket etmeye başladığı sırada patladı. Patlamanın ardından tanker alev topuna döndü. Yaşanan patlamanın ardından olay yerine güvenlik güçleri başta olmak üzere, itfaiye ve sivil savunma ekipleri yönlendirildi. Yetkililer, petrol tankerinin şoförü Salah Ashur Ismail’in yanarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis, patlama hakkında soruşturma başlatırken patlamanın tankerde meydana gelen kısa devre sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Görgü tanıkları ise, patlamanın etkisi ile çevrede bulunan evlerin camlarının kırıldığını ifade etti



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