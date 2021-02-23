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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Mısır'da Mariout Gölü'nde tekne battı: 6 ölü

- Mısır'da Mariout Gölü'nde tekne battı: 6 ölü

olay yeri

İskenderiye Aria Gesi 

-yapılan arama kurtarma çalışmaları

( KAHİRE ) KAHİRE

- Mısır'ın İskenderiye kentinin batısında yer alan El Hawariah bölgesindeki Mariout Gölü'nde bir teknenin batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Mısır'ın İskenderiye kentinin batısında yer alan El Hawariah bölgesindeki Mariout Gölü'nde bir tekne battı. Aralarında çocukların de bulunduğu 17 kişiyi taşıdığı belirtilen teknenin batması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İskenderiye Güvenlik Müdürü Mahmud Ebu Amra yaptığı açıklamada, Mariout Gölü'nde bir teknenin battığı ihbarını almalarının ardından olay bölgesine kurtarma ekiplerin gönderildiğini belirterek hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğunu söyledi.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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