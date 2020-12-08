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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Mısır'da klor gazı sızıntısı: 78 kişi zehirlendi

- Mısır'da klor gazı sızıntısı: 78 kişi zehirlendi

olay yeri

Kimya Gesi İçme Suyu 

-olaydan detay

( KAHİRE ) KAHİRE

- Mısır'ın kuzeyindeki Kafr El Şeyh şehrinde bir içme suyu istasyonunda yaşanan klor gazı sızıntısı nedeniyle 78 kişi zehirlendi. Mısır'ın kuzeyindeki Kafr el Şeyh şehrinde bir içme suyu istasyonunda klor gazı sızıntısı yaşandı. Yetkililer, Kafr El Şeyh şehrinde bir içme suyu istasyonunda yaşanan klor gazı sızıntısı nedeniyle 78 kişinin zehirlendiğini belirtti.
Yaralılardan 56'sının Kafr El Şeyh General Hastanesi'ne, diğer 22 kişinin El-Obour Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı. Öte yandan, 2 ay önce ülkenin güneyindeki Kina şehrine bağlı Naga Hammadi bölgesinde bir içme suyu istasyonunda klor gazı sızıntısı da yaşanmıştı. Olayda 62 kişinin zehirlendiği açıklanmıştı. Mısır'daki su istasyonları, içme suyunu vatandaşlara ulaştırmadan önce dezenfekte etmek ve sterilize etmek için genellikle kimyasal klor kullanıyor.
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