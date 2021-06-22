- Mısır'da iki tren çarpıştı: 10 yaralı

-Yolcu treninden detay

-İskenderiye Valisi General Muhammed El-Şerif ile röportaj



( İSKENDERİYE ) İSKENDERİYE



- Mısır'ın İskenderiye kentinde bir kargo treni, yolcu treniyle çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Mısır'ın İskenderiye kentinde bir kargo treni, Kahire-İskenderiye seferleri yapan yolcu trenine çarptı. Kazada yaralanan 10 kişi sağlık ekipleri tarafından İskenderiye'deki Ras Al-Teen Hastanesi'ne kaldırılırdı. Kazanın ardından olay yerine gelen İskenderiye Valisi General Muhammed El-Şerif’in yaptığı açıklamada, “Olay endişeye gerek yok. Yolcu trenin son vagonundaki bazı yolcular yaralandı. Ölü yok. Sağlık ekiplerle iletişimdeyim, bütün yaralıların duyumu iyi” ifadelerini kullandı. Kazanın nedenine ilişkin henüz yapılmazken olay ilişkin soruşturma başlatıldı.

