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- Mısır’da akaryakıt tankeri alev alev yandı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Mısır’da akaryakıt tankeri alev alev yandı

- Mısır’da akaryakıt tankeri alev alev yandı

Yangından detay

( KAHİRE ) KAHİRE

Akaryakıt Tankeri Gökyüzü Yakıt Tankeri Başkent Sivil Savunma 


- Mısır'ın başkenti Kahire’de bariyerlere çarpan bir akaryakıt tankeri alev aldı. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Helvan bölgesinde bir akaryakıt tankeri yoldaki bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edilirken yolun geçici trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor.
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