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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Paris’te protesto edildi

- Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Paris’te protesto edildi

Gösteriden görüntüler

( PARİS ) PARİS

Siyasi Tutuklu Muhalifler Protesto Kırmızı Halı Cumhurbaşkanı 


- Fransa’yı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Paris’teki Mısırlılar tarafından protesto edildi. Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un resmi davetlisi olarak Paris’te bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ziyaretinin ikinci gününde rejim karşıtları tarafından protesto edildi. Fransa Ulusal Meclisi yakınında toplanan Mısırlılar, Sisi karşıtı sloganlar attı. Ellerinde taşıdıkları pankartlarla 60 bin bin siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını isteyen göstericiler, binlerce kişinin katliamından sorumlu tuttukları Sissi’nin Lahey adalet divanında yargılanmasını istedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’nun Mısırlı mevkidaşını havaalanında ve Elysee Sarayı’nda kırmızı halıyla karşılamasını da kınayan göstericiler, Macron’u Sisi’nin işbirlikçisi olmakla suçladı. Miting alanının çevresine Sisi rejimi tarafından işkenceye maruz kalmış mısırlı muhaliflerin resimlerini asan göstericiler “Diktatör”, “Katil Sisi” sloganları attı.
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