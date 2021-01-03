Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Misafirliğe gitti, evde ölü bulundu

Misafirliğe gitti, evde ölü bulundu

sağlık ekiplerinden görüntü

Şüpheli Ölüm Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-ambulanstan görüntü
-olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-evden görüntü
-ev arkadaşından görüntü

( İSTANBUL )- Fatih'te misafirliğe giden Afgan gencin şüpheli ölümü İSTANBUL

- Fatih'te, arkadaşlarının kaldığı eve misafir olarak giden Afgan uyruklu genç, ölü bulundu. Yapılan incelemenin ardından gencin şüpheli ölümü üzerine polis, diğer 3 kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.Olay, saat 15.00 sırlarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Silivrikapı Yağhane Sokaktaki 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, üç arkadaşının kaldığı eve misafir olarak giden Afgan uyruklu Abdulahad Zadran'dan (24) arkadaşları, sabah saat 10.00 sırlarından beri haber alamadı. Gencin kaldığı odaya giden arkadaşları onu, odada hareketsiz yatarken gördü. Bunun üzerine gençlerden biri durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Durumdan şüphelenen sağlık ekipleri, uzman doktorun gelmesi için polise başvurdu.Polis 3 arkadaşı karakola götürdüBunun üzerine olay yerine uzman doktor sevk edilerek, evde ve ceset üzerinde inceleme yapıldı. Doktor yaptığı incelemede, gencin şüpheli bir şekilde öldüğünü ancak kesin nedeninin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği bildirildi.
Polis ekipleri, doktorun raporunun ardından Afganistanlı Zadran'ın evlerine gittiği 3 kişiyi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.Daha sonra polis ekipleri, olay yerinde delil incelemesi yaptı. İncelemenin ardından 24 yaşındaki gencin cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı