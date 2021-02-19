Miras yüzünden yiğenini öldürdü

-İçindeki cesedin görüntüsü

-Polisin çalışma yapması

-İbili’nin evinin görüntüsü

-Attığı tuğlanın görüntüsü

-İbili’nin zarar verilen otomobilin görüntüsü

-Ölenin sağlık fotoğrafı

-Öldürenin sağlık fotoğrafı



( ADANA )- Adana’da Halil İbrahim İbili’den arsa yüzünden dayı evinin önünden geçen yeğenini pompalı tüfekle öldürdü- Zanlı polisler tarafından yakalanıp emniyete götürülürken, ölenin yakınları zanlının otomobiline zarar verdi ADANA



- Adana’da Halil İbrahim İbili’den arsa yüzünden dayı evinin önünden geçen yeğenini pompalı tüfekle öldürdü. Edinilen bilgiye göre olay Çukurova ilçesine bağlı Taşoba Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Halil İbrahim İbili’den miras kalan arsa yüzünden oğlu Hüseyin İbili (49) ve torunu Erdal Köse (45) arasında husumet oluştu. Bugünde saat 15.00 sularında Erdal Köse dayısı Hüseyin İbili’nin evinin önünden otomobiliyle giderken, İbili otomobilin önüne tuğla attı. Bu nedenle dayı ve yeğen arasında çıkan tartışmada İbili, pompalı tüfekle otomobilin içindeki yeğenine ateş ederek kafasından vurdu. İbili olaydan sonra kaçarken çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Köse’nin öldüğünü belirledi. Kısa serede İbili’de polisler tarafından gözaltına alındı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, Köse’nin yakınları da İbili’nin evinin önündeki otomobilinin camını kırıp, lastiğini patlatarak zarar verdi. Köse’nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İbili ise emniyette sorguya alındı. (FKE-



loading...