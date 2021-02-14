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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Miras yüzünden kız kardeşini öldüresiye dövdü

Miras yüzünden kız kardeşini öldüresiye dövdü

Ağabeyi tarafından darp edilen Züleyha Karatosun'un 122 sağlık ekipleri ile ambulans içinde detay

Mal Varlığı Güvenlik Güçleri Kız Kardeş Sağlık Ekipleri Cinayet 

-Darp edilen Züleyha Karatosun başı sarılı detay
-Züleyha Karatosun'un eşi Muharrem Karatosun ile röportaj
-Züleyha Karatosun'un Kozan Devlet Hastanesine girişi
-Züleyha Karatosun'un eşi Muharrem Karatosun yetkililere seslenmesi

( ADANA -ÖZEL)- Babasının öldürüldüğü yerde, kızı da miras yüzünden ağabeyi tarafından başına odunla vurularak hastanelik edildi ADANA

- Adana’nın Feke ilçesinde 5 çocuk annesi kadın, miras yüzünden tartıştığı ağabeyi tarafından başına odunla vurularak hastanelik oldu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi'nde Mustafa Nergiz kazandığı tüm mal varlığını ölmeden önce 12 kardeşe bölüştürdü. Babanın miras yüzünden kardeşi tarafından öldürülmesinden sonra, evlatları arasında da zaman zaman miras yüzünden tartışmalar yaşandı. 5 çocuk annesi Züleyha Karatosun, iddiaya göre, dün öğle saatlerinde ağabeyi Bilal Nergiz tarafından öldüresiye dövüldü. Züleyha Karatosun başından aldığı odun darbesiyle yaralanarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaklaşık 70 dönüme yakın arazi olduğunu ve maddi pek değeri olmadığını aktaran Züleyha Karatosun’un eşi Muharrem Karatosun, miras yüzünden daha önce kayınbabasının öldürüldüğünü, şimdi de eşinin odunla ağabeyi tarafından darp edilerek öldüresiye dövüldüğünü söyledi.

Züleyha Karatosun’un babasını öldüren amcası Duran Nergiz’in cezaevinde yattığını anlatan Karatosun eşinin de miras yüzünden cinayete kurban gitmesini istemediğini ifade etti.
Karatosun, "Daha önce eşimin babasını amcası öldürdü. Ağabeyi Kıbrıs’ta yaşıyordu, gelmiş. Eşimi ağabeyi çağırmış, babasının evinin oraya gitmişti. Orada eşime 'sen nasıl karışırsın' diye odunla dövmüş. Eşim beni aradı 'beni öldürüyor abim' diye. Ağabeyi Bilal Nergiz’i güvenlik güçleri aldı. Ben gereğinin yapılmasını istiyorum adalete güveniyoruz. Yetkililer bir el atması lazım. Kişi başı çok düşse 15 bin TL miras düşer. Bu miras yüzünden bir kişi öldü, eşim yaralı. 15 bin TL için değmez" diye konuştu.

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