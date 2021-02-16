-Züleyha Karatosun ile röportaj

-Züleyha karatosun ve hastane detay



( ADANA ) - Miras yüzünden darp edilen kadın: "Babam gibi öldürülmek istemiyorum"- Adana’da miras yüzünden kendisini darp eden ağabeyinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi ADANA



- Adana’nın Feke ilçesinde miras yüzünden ağabeyi tarafından darp edildiği iddia edilen 5 çocuk annesi Züleyha Karatosun, "Babamda aynı şekilde böyle aynı şekil de darp edilerek amcam tarafından öldürüldü. Bende aynı şekilde kurban olmak istemiyorum" dedi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gedikli Mahallesinde Mustafa Nergiz kazandığı tüm mal varlığını ölmeden önce 12 kardeşe bölüştürdü. Babanın miras yüzünden kardeşi tarafından öldürülmesinden sonra, evlatları arasında da zaman zaman miras yüzünden tartışmalar yaşandı. 5 çocuk annesi Züleyha Karatosun, iddiaya göre, ağabeyi Bilal Nergiz tarafından öldüresiye dövüldü. Züleyha Karatosun başından aldığı odun darbesiyle yaralanarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Züleyha Karatosun, kendisini hastanelik ettikten sonra gözaltına alınan ağabeyinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Ağabeyi Bilal Nergiz'in şuan köyde olduğunu belirten Karatosun, “Kendisi ile aramızda hiçbir tartışma falan olmadı odunu aldı, vurdu kafama. Kendisi ile aramda hiçbir tartışma geçmedi. Geldiğim hal gördüğünüz gibi. Adli mercilere başvurduk. Sonuna kadarda gideceğim. Benim bu halimi görüp de onu serbest bırakanlara ne diyeyim. Aile içi şiddet ve kadına şiddetin son bulmasını istiyorum. Babamda aynı şekilde darp edilerek amcam tarafından öldürüldü. Bende aynı şekilde kurban olmak istemiyorum" diye konuştu.

(BRL-



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