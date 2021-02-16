Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Miras yüzünden darp edilen kadın: 'Babam gibi öldürülmek istemiyorum'

Miras yüzünden darp edilen kadın: 'Babam gibi öldürülmek istemiyorum'

Züleyha Karatosun ambulansta detay

Hastane Mal Varlığı Edikli Kadına Şiddet Irak 

-Züleyha Karatosun ile röportaj
-Züleyha karatosun ve hastane detay

( ADANA ) - Miras yüzünden darp edilen kadın: "Babam gibi öldürülmek istemiyorum"- Adana’da miras yüzünden kendisini darp eden ağabeyinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi ADANA

- Adana’nın Feke ilçesinde miras yüzünden ağabeyi tarafından darp edildiği iddia edilen 5 çocuk annesi Züleyha Karatosun, "Babamda aynı şekilde böyle aynı şekil de darp edilerek amcam tarafından öldürüldü. Bende aynı şekilde kurban olmak istemiyorum" dedi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gedikli Mahallesinde Mustafa Nergiz kazandığı tüm mal varlığını ölmeden önce 12 kardeşe bölüştürdü. Babanın miras yüzünden kardeşi tarafından öldürülmesinden sonra, evlatları arasında da zaman zaman miras yüzünden tartışmalar yaşandı. 5 çocuk annesi Züleyha Karatosun, iddiaya göre, ağabeyi Bilal Nergiz tarafından öldüresiye dövüldü. Züleyha Karatosun başından aldığı odun darbesiyle yaralanarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Züleyha Karatosun, kendisini hastanelik ettikten sonra gözaltına alınan ağabeyinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Ağabeyi Bilal Nergiz'in şuan köyde olduğunu belirten Karatosun, “Kendisi ile aramızda hiçbir tartışma falan olmadı odunu aldı, vurdu kafama. Kendisi ile aramda hiçbir tartışma geçmedi. Geldiğim hal gördüğünüz gibi. Adli mercilere başvurduk. Sonuna kadarda gideceğim. Benim bu halimi görüp de onu serbest bırakanlara ne diyeyim. Aile içi şiddet ve kadına şiddetin son bulmasını istiyorum. Babamda aynı şekilde darp edilerek amcam tarafından öldürüldü. Bende aynı şekilde kurban olmak istemiyorum" diye konuştu.
(BRL-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı