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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Miras kavgasında kuzenini vuran şahıs tutuklandı

Miras kavgasında kuzenini vuran şahıs tutuklandı

ŞAHSIN ADLİYEYE ÇIKARILMASI

İlk Müdahale Polis Akalan Miras Kavgası Polis Ekipleri 

-DETAY

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, kuzenler arasında yaşanan miras kavgasında kuzenini tüfekle vuran Zeki G. tutuklandı. Olay, dün saat 12.00 sıralarında Aktaş mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras davası sebebiyle husumet bulunan kuzenler Necati A. ile Zeki G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeki G. kuzeni Necati A.’yı aracından aldığı tüfekle karın bölgesinden vurdu. Necati A. kanlar içinde yerde kalırken, kuzenini vuran Zeki G. yaşadığı Sultanbey Köye kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necati A., tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Necati A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Evinde yakalandı Kuzenini vuran Zeki G.’yi tanıyanlar telefonla arayarak nerede olduğunu öğrendi. Zeki G.’nin köyde olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri şahsı evinden gözaltına aldı. Zeki G., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Zeki G. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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