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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Mirallas'a baklavanın enerjisi fazla geldi!

Mirallas'a baklavanın enerjisi fazla geldi!

Kevın Mirallas'ın transfer edildiğinde sosyal medya üzerinden yayınlanan elinde baklava tutan videosu

Sarı Kart Sosyal Medya Kırmızı Kart Doping Irak 

-Antrenmandan detaylar

- - Baklava tepsisi ile transferi açıklanan Mirallas, ilk maçında kırmızı kart gördü GAZİANTEP

- Gaziantep Futbol Kulübü tarafından elinde baklava tepsisi ile çekilen fotoğraf ve videolarla transferi duyurulan Kevin Mirallas, çıktığı ilk maçında kırmızı kart gördü. Belçikalı kanat oyuncusunun gördüğü kart sosyal medyada enerjisi fazla geldi yorumlarına neden oldu Transferin son gününde takıma dahil olan ve elinde baklava tepsisi bulunan fotoğraf ve videolarla transferi açıklanan Gaziantep FK'ın Belçikalı yıldızı Kevin Mirallas, geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında yeni takımında ilk kez forma giydi. 33 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu kırmızı-siyahlı forma ile çıktığı ilk maçın 26 ve 28. dakikalarında arka arkaya iki sarı gördü. Sarı kartların ardından maçın hakemi tarafından gösterilen kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı "Enerjisi fazla geldi" Gaziantep Futbol Kulübünün sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile gündem olan Kevin Mirallas, elinde bir tepsi baklava ile poz vermişti. Dünya basınında çokça yer alan fotoğraf sonrası dünyaca ünlü spor gazeteleri ilginç başlıklara yer vermişti. Belçika liginde Royal Antwerp takımından Gaziantep Futbol Kulübü’ne bedelsiz bir şekilde transfer edilen Mirallas'ın kırmızı kart görmesi ise sosyal medyada olay oldu ve yıldız oyuncu için "Enerjisi fazla geldi", "Baklava doping etkisi yaptı" gibi yorumlara neden oldu. Gaziantep FK 5 maçta 15 kart gördü İç sahada çıktığı 2 maçta 6 kart gören Gaziantep Futbol Kulübü, deplasmanda çıktığı 3 maçta ise 9 kart görerek toplamda 15 kartla ligin en çok kart gören takımlarından biri oldu. Gaziantep Futbol Kulübü şu ana kadar çıktığı her maçta sarı ve kırmız kart gördü. Kırmızı-siyahlılar, bu sezon sırasıyla çıktığı Galatasaray maçında 3, Fatih Karagümrük maçında 2, Göztepe maçında 1, Trabzonspor maçında 4 tane sarı kart görmüştü. Gaziantep Fk son çıktığı Antalyaspor maçında ise 3 sarı kart, 2 kırmızı kart gördü.
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