Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Miraç Kandili Pakistan’da idrak edildi

- Miraç Kandili Pakistan’da idrak edildi

-Binalardan ve camilerden görüntüler

--Namaz kılanlardan detay

( KARAÇİ ) KARAÇİ

- Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV), Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve Allahü telanın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili Pakistan’da idrak edildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV), Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Pakistan’da idrak edildi. Ramazan ayı yaklaşırken Recep ayının 27. gecesi olarak bilinen Miraç Kandili ülke genelinde kutlandı. Vatandaşlar camilere akın etti. Camilerde verilen vaazlarda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) güzel ahlakı ve hayatın çeşitli yönleri vatandaşlara anlatıldı. Ülke genelinde birçok cami ve bina renkli flamalar ve ışıklarla süslendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement